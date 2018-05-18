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Помпео провел «хорошие переговоры» по Ирану
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Помпео провел «хорошие переговоры» по Ирану с главами МИД «евротройки» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провел "очень хорошие" телефонные переговоры со своими коллегами из ФРГ, Франции и Великобритании ("евротройка") по поводу Ирана, заявил в пятницу директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук.
"Госсекретарь провел очень хорошие телефонные звонки с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Последние недели мы плотно работали с европейцами на разных уровнях: президента, госсекретаря", — сказал Хук.
По его словам, были проведены очень широкие и содержательные консультации.
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