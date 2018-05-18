Помпео провел «хорошие переговоры» по Ирану с главами МИД «евротройки»

"Госсекретарь провел очень хорошие телефонные звонки с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Последние недели мы плотно работали с европейцами на разных уровнях: президента, госсекретаря", — сказал Хук.

По его словам, были проведены очень широкие и содержательные консультации.