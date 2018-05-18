США проголосовали против расследования событий в Газе

США проголосовали в СПЧ ООН против международного расследования событий в Газе

США проголосовали в Совете ООН по правам человека (СПЧ) против резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе , где с 30 марта в результате столкновений между палестинским населением и израильскими военными были убиты десятки палестинцев. Несмотря на негативное отношение Вашингтона, документ был утвержден в пятницу в Женеве на специальной сессии СПЧ 29 голосами "за" при двух "против" и 14 "воздержавшихся".

Временно исполняющий обязанности постпреда США при женевской штаб-квартире ООН Теодор Аллегра, выступая на сессии перед голосованием, назвал обсуждение в СПЧ ситуации на оккупированных палестинских территориях "еще одним примером пристрастного фокусирования внимания на Израиле со стороны Совета ООН по правам человека". Он подчеркнул, что такое внимание "ставит вод вопрос доверие к этому органу". Дипломат отметил, что резолюция нацелена на проведение расследования действий Израиля в Газе, но в ней "нет никакого осуждения за нынешнее кровопролитие" палестинской группировки "Хамас" , что является, как считают в Вашингтоне, "неприемлемым и просто неправильным".

Германия, Япония, Швейцария и Куба, Венесуэла, Испания, Бельгия и Против резолюции помимо США проголосовала только Австралия . Среди 14 воздержавшихся — Великобритания Грузия . В поддержку документа отдали голоса арабские страны, а также Китай Киргизия . Представители Монголии Украины во время голосования в зале отсутствовали. Россия не участвовала в голосовании, поскольку не является членом СПЧ нынешнего состава.

В резолюции говорится, что СПЧ "решил срочно направить независимую международную комиссию, которая будет назначена председателем Совета ООН по правам человека, для расследования нарушений международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Расследование должно быть проведено в секторе Газа "в контексте военных атак против широкомасштабных гражданских протестов, начавшихся 30 марта".

Проект резолюции был внесен Пакистаном от имени стран Организации исламского сотрудничества за исключением Албании . 28-я специальная сессия СПЧ была созвана по предложению большинства из 47 членов Совета для обсуждения обострившейся ситуации в секторе Газа.