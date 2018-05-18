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ВСУ утратили контроль над одной из высот у Горловки
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ВСУ утратили контроль над одной из высот у Горловки, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские силовики утратили контроль над одной из высот в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, а не продвинулись ближе к позициям ополчения, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее командование операции объединенных сил украинских силовиков в Донбассе сообщило об "улучшении тактического положения обороны украинских войск на горловском направлении" и взятии под контроль населенного пункта Южное.
"Украинские силовики 12 мая предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции в районе поселка Южное, в Чигарской балке, в результате которой понесли большие потери и отступили… Бегство украинских силовиков, участвовавших в атаке, спровоцировало отступление и других подразделений, занимавших до этого один из терриконов (насыпь из горных пород — ред.) на окраине поселка", — сказал Басурин.
По его словам, сейчас "данная позиция утеряна противником" и ополченцы полностью контролируют поселок Южный. При этом Басурин заявил, что украинские силовики в качестве доказательства продвижения в районе Южного опубликовали кадры, снятые еще в прошлом году. "Командование оккупационных сил использовало эту нелепую видеосъемку в качестве основного доказательства своего продвижения", — добавил Басурин.
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