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Порошенко разглядел в Кремле фанатов Сталина
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Порошенко разглядел в Кремле фанатов Сталина и замахнулся на Крымский мост 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях, приуроченных к 74-ей годовщине депортации крымских татар с полуострова Крым, назвал действующую российскую власть «клубом почитателей Сталина». Об этом сообщает «Укринформ».
«Клуб почитателей Сталина, который в настоящее время верховодит за кремлевской стеной, возобновил политику преследования крымских татар», — указал украинский президент.
«"Русский мир" в Крыму носит ярко окрашенный ксенофобский, антикрымскотатарский характер. Тысячи наших соотечественников — крымских татар и этнических украинцев из-за непосредственной угрозы их жизни должны были покинуть родительские дома», — добавил Порошенко.
По его словам, полуостров наводняется «мигрантами из российской глубинки». «Оккупанты в нарушение международного права меняют демографическую ситуацию на оккупированной территории», — заявил украинский лидер.
Не обошел своим вниманием президент Украины и тему Крымского моста.
«Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после возобновления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где также проживает большое число украинцев», — заявил он.
18 мая на Украине отмечается как День памяти жертв депортации крымских татар, проведенной Народным комиссариатом внутренних дел СССР в 1944 году. В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других проживающих на полуострове народов, пострадавших от репрессий.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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