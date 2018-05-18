Порошенко разглядел в Кремле фанатов Сталина и замахнулся на Крымский мост

Президент Украины Петр Порошенко , выступая на мероприятиях, приуроченных к 74-ей годовщине депортации крымских татар с полуострова Крым , назвал действующую российскую власть «клубом почитателей Сталина». Об этом сообщает «Укринформ». «Клуб почитателей Сталина, который в настоящее время верховодит за кремлевской стеной, возобновил политику преследования крымских татар», — указал украинский президент. «"Русский мир" в Крыму носит ярко окрашенный ксенофобский, антикрымскотатарский характер. Тысячи наших соотечественников — крымских татар и этнических украинцев из-за непосредственной угрозы их жизни должны были покинуть родительские дома», — добавил Порошенко. По его словам, полуостров наводняется «мигрантами из российской глубинки». «Оккупанты в нарушение международного права меняют демографическую ситуацию на оккупированной территории», — заявил украинский лидер. Не обошел своим вниманием президент Украины и тему Крымского моста. «Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после возобновления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где также проживает большое число украинцев», — заявил он. 18 мая на Украине отмечается как День памяти жертв депортации крымских татар, проведенной Народным комиссариатом внутренних дел СССР в 1944 году. В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других проживающих на полуострове народов, пострадавших от репрессий. Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.