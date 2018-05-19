Сирия намерена приглашать российских детей на отдых

Сирия планирует приглашать в будущем российских детей на отдых

"Мы каждый год в последние годы участвуем в "Артеке", дети наших солдат, погибших в Сирии, приезжают сюда. В Сирии есть так же лагерь наподобие "Артека", который так же принимает детей, мы ждем некоторое время, когда будет более безопасно для детей, будем приглашать также детей из России в наши лагеря, это большое значение имеет для психологии детей и взаимопонимания двух сторон", — сказал Хаддад.

Сирийские дети в 2017 году сдавали в "Артеке" нормы ГТО, а сейчас в "Артеке" также находится 10 сирийских детей.

В субботу посол САР намерен посетить Международный детский центр "Артек" и встретиться с отдыхающими там детьми из Сирии.