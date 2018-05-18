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Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом
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Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Евгения Чичваркина в Facebook
Живущий в Лондоне российский бизнесмен и сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин в интервью Елизавете Осетинской назвал себя нищебродом. Об этом сообщает The Bell.
Чичваркин рассказывал о вложениях в ресторанный и винный бизнес, который он ведет вместе со своим давним партнером Тимуром Артемьевым, который также был сооснователем «Евросети». В ходе беседы интервьюер напомнила, что от продажи компании-ретейлера партнеры выручили порядка 350 миллионов долларов. В ответ Чичваркин сообщил, что они никогда не получали таких денег.
На это Осетинская сказала, что английские СМИ называют предпринимателя миллиардером. Но с таким сравнением он не согласился, предположив, что, «может, они в рублях считают».
«Я практически нищеброд», — констатировал Чичваркин.
В 2016 году предприниматель раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, охарактеризовав его политику как «социал-популизм в угоду нищебродам и неспособнышам».
Чичваркин покинул Россию в 2008 году — вскоре после того, как стало известно о продаже «Евросети» инвестиционной компании ANN. В России бизнесмена объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, однако позднее уголовное дело в отношении него было прекращено. В настоящее время предприниматель живет в Великобритании.
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Комментарии48  Ещё 2 источника 
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