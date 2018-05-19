В Париже издали последний том писем Наполеона

Последний том собрания писем Наполеона Бонапарта (1769-1821) издали в Париже. Подготовленный издательством Fayard вместе с Фондом Наполеона, он охватывает переписку французского императора в последние семь лет жизни — с 1814 по 1821 год.

По мнению специалистов, среди 15 томов собрания именно последний является самым интересным: более половины писем никогда ранее не издавались.

Как подсчитал журнал Le Point, Наполеон направил своим адресатам в общей сложности более 40 тыс. посланий. "Напомню, что в ту эпоху письма были единственным средством коммуникации, да и на словах император ничего не передавал, — пояснил историк Тьерри Ленц. — Все заносилось на бумагу, заверялось подписью. Он вникал во все детали".

В официальной переписке Наполеон не нарушал установленного им самим протокола и не спускался на нижние этажи властной иерархии. Свои послания он адресовал начальнику штаба маршалу Луи-Александру Бертье, министрам, другим высшим чинам империи, но никогда не удостаивал такой чести префектов.

"Все меня предали"

В феврале 1814 года император строго отчитал Жозефа Бонапарта, бывшего в его отсутствие в столице регентом Франции . Он заподозрил старшего брата в планах эвакуации города. Император напомнил, что при его жизни Париж никогда не будет отдан врагу. "Можете эвакуировать город только в том случае, если от меня не будет вестей", — повелел он.

Почерк императора был достаточно трудным, и он предпочитал диктовать секретарям. Его собственной рукой написаны лишь послания самым близким.

"В отставке я поменяю шпагу на перо", — обещал он в письме из Фонтенбло в апреле того же года своей бывшей супруге Жозефине. "История моего правления будет любопытной, — замечал Наполеон. — Что только я не знал! И какое огромное число людей, у которых сложилось обо мне превратное мнение".

В этом же послании он затронул тему предательства. "Я осыпал благодеяниями тысячи несчастных, — утверждал он. — И что сделали они для меня в последнее время? Все они меня предали. Из этого числа я исключаю лишь нашего доброго Эжена (пасынок Наполеона Эжен де Богарне — прим. ТАСС ), столь достойного Вас и меня".

Планы эмиграции

Весной 1814 года Наполеон искал место для убежища. И, как ни странно, полагал, будто его могли бы принять в Англии . Так, 11 апреля 1814 года он отправил письмо герцогу Арману де Коленкуру, своему представителю на переговорах с послами коалиции, чтобы прозондировать готовность англичан принять его на своей территории. Год спустя он повторил свою просьбу британскому регенту Георгу-Августу (будущему Георгу IV).

Бежав с острова Эльба, чтобы начать поход на Париж, Наполеон отправил в марте 1815 года весть императрице Марии-Луизе. "Моя любезная Луиза, я пишу из Гренобля , чтобы сказать, что буду в Лионе и скоро — в Париже", — сообщал он. И добавлял: "Приезжай".

Но Мария-Луиза даже не открыла письмо. Ей сообщали, что на Эльбе Наполеона посещала Мария Валевская.

В июне 1815 года, уже после Ватерлоо, он вновь написал Жозефу. "Не все еще потеряно", — уверял брата Наполеон. Он полагал, что может собрать под свои знамена "сто тысяч солдат" в провинции и "сокрушить врага".

Но надежды на поддержку оказались тщетными. Палаты французского парламента предупредили императора, что если он не отречется, они объявят его низложенным.

Последнее письмо

С острова Святой Елены, где Наполеон жил в изгнании, он написал мало писем. Текст последнего Наполеон продиктовал своему адъютанту генералу Шарль-Тристану де Монтолону. Послание было адресовано британскому губернатору Хадсону Лоу: "Господин губернатор, император Наполеон скончался сегодня, 5 мая 1821 года, без десяти шесть". Смерть настигла его в 51 год.

Слова императора записывал и секретарь изгнанника Эммануэль Лас-Каз. На острове Святой Елены он вел дневник. Согласно дневнику графа, Наполеон называл Русскую кампанию 1812 года, противоборство с царем Александром I роковой ошибкой в своей жизни.

"Этой знаменитой войны, этого смелого предприятия я не хотел, у меня не было желания сражаться, — убеждал он своего секретаря. — Не было такого желания и у Александра, но сложившиеся обстоятельства толкнули нас навстречу друг другу: рок сделал остальное".