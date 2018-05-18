В ООН обратились к Израилю

В ООН призвали Израиль прекратить оккупацию палестинской территории

Израиль должен прекратить оккупацию палестинской территории, соблюдать свои международные обязательства и провести независимое расследование всех нарушений, допущенных в ходе демонстраций на границе сектора Газа, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

"Оккупация должна прекратиться, чтобы люди Палестины и Израиля освободились. Завершите оккупацию, и насилие и отсутствие безопасности в большей части исчезнет", — сказал он, выступая на открытии специальной сессии СПЧ ООН, посвященной ситуации в секторе Газа.

Глава УВКПЧ ООН призвал Израиль также выполнять свои международные обязательства и обязательства оккупирующей силы.

"Израиль как оккупирующая сила согласно международному законодательству обязан защищать население Газы и обеспечивать их благосостояние. Но они (палестинцы — ред.) заключены в токсичных трущобах с рождения до смерти, лишены достоинства, дегуманизированы властями Израиля до такого уровня, что власти даже не рассматривают вариант, при котором у этих мужчин и женщин есть права, а также все причины для протеста", — сказал он.

Аль Хуссейн присоединился к призыву международного сообщества к Израилю провести независимое, непредвзятое международное расследование всех нарушений, совершенных израильскими войсками во время протестов на границе с сектором Газа, которые начались 30 марта. "Те, кто несет ответственность за это насилие, должны быть наказаны", — подчеркнул глава УВКПЧ ООН.