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ЕС подаёт в суд на Лондон за грязный воздух
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ЕС подаёт в суд на Лондон за грязный воздух 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Twitter
Европейская комиссия подаёт в суд Европейского союза на Великобританию и ещё пять стран — членов ЕС за недостаточные усилия в борьбе с загрязнением воздуха, передаёт The Independent. Сообщается, что подобный шаг, помимо Великобритании, также коснётся Франции, Германии, Венгрии, Италии и Румынии.
Европейская комиссия подаёт в суд Европейского союза на Великобританию и ещё пять стран — членов ЕС за недостаточные усилия в борьбе с загрязнением воздуха, передаёт The Independent.
Издание отмечает, что около 40 тыс. человек умирают в стране преждевременно от болезней, вызванных вредными выбросами, загрязняющими воздух. В начале года министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув уже был вызван в Брюссель, где должен был объяснить устойчиво высокий уровень токсичного диоксида азота в воздухе, а также пояснить, каким образом правительство намерено решать данный вопрос.
Тем не менее в силу несоответствия качества воздуха нормам Европейская комиссия приняла решение подать в суд на Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Италию и Румынию. Сообщается, что подобный шаг Еврокомиссии связан с несоблюдением целей, поставленных ещё в 2005-м и 2010 году.
«Решение передать дела стран-членов в суд ЕС было принято от имени европейцев. Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно «последних шансов» за десять лет, чтобы улучшить ситуацию», — приводит издание слова комиссара ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Веллы.
«Я убеждён, что теперь правительства этих стран уж точно будут лучше заботиться о своих гражданах», — добавил Велла, уточнив, что усилия Еврокомиссии не сводятся лишь к судебному процессу.
По словам еврокомиссара, страны ЕС могут рассчитывать на практическую помощь в своих усилиях по обеспечению чистоты воздуха.
По словам активистки Greenpeace Рози Роджерс, «постыдный» иск должен сопровождаться изменениями в политике Великобритании.
«В очередной раз правительство Великобритании тянут в суд, где оно должно объяснить свою неспособность защитить здоровье людей от противозаконного загрязнения воздуха. Это было бы позором для любой администрации, не говоря уже о той, которая стремится к экологическому лидерству. Равнодушие правительства к этому вопросу до сих пор было не чем иным, как невыполнением своих обязанностей», — заявила Роджерс.
При этом в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заверили, что принимают все необходимые усилия по снижению уровня диоксида азота в воздухе и готовятся потратить ₤3,5 млрд на исправление ситуации, сообщает The Independent.
RT на русском: последние новости
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