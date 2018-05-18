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Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
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Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту 

Рамблер 42 минуты назад
На Украине заявили, что в строительстве Крымского моста участвовали дети. Об этом в соцсети Twitter написал пользователь под ником «Европейский выбор» и с украинским флагом в качестве аватара.
Пользователь опубликовал фотографию, на которой дети, должно быть, ученики начальных классов, стоят внутри некоего строящегося объекта в строительных касках и жилетах.
«Маленькие ручки этих детишек использовали при сортировке мелких винтиков, гаечек и прочего при строительстве моста в оккупированный Крым», — заявил он.
Между тем этот снимок был опубликован в интернете десяток лет назад — на нем, видимо, запечатлена экскурсия детей на стройку.
В конце апреля украинцы разглядели «трещины» в Крымском мосту. Тогда местные «Вести» со ссылкой на публикации в соцсетях сообщили, что 256-я опора сооружения «треснула» сразу в двух местах. После этого строители якобы вновь собрали вокруг нее каркас, «удалили» опору от берега на восемь километров и приступили к ее реставрации.
Три дня назад президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение на Крымском мосту, а на следующий день по сооружению, построенному на полгода раньше запланированного, проехались первые рядовые автомобилисты.
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