Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту

На Украине заявили, что в строительстве Крымского моста участвовали дети. Об этом в соцсети Twitter написал пользователь под ником «Европейский выбор» и с украинским флагом в качестве аватара.

Пользователь опубликовал фотографию, на которой дети, должно быть, ученики начальных классов, стоят внутри некоего строящегося объекта в строительных касках и жилетах.

«Маленькие ручки этих детишек использовали при сортировке мелких винтиков, гаечек и прочего при строительстве моста в оккупированный Крым», — заявил он.

Маленькие ручки этих детишек Путин использовал при сортировке мелких винтиков, гаечек и прочего, при строительстве моста в оккупированный Крым.



Путин лучше Гитлера? pic.twitter.com/IPQQPTyCYG— Європейський вибір (@European_choice) 17 мая 2018 г.

Между тем этот снимок был опубликован в интернете десяток лет назад — на нем, видимо, запечатлена экскурсия детей на стройку.

В конце апреля украинцы разглядели «трещины» в Крымском мосту. Тогда местные «Вести» со ссылкой на публикации в соцсетях сообщили, что 256-я опора сооружения «треснула» сразу в двух местах. После этого строители якобы вновь собрали вокруг нее каркас, «удалили» опору от берега на восемь километров и приступили к ее реставрации.