Ещё
Трамп встретится с Ким Чен Ыном без жены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меланья не будет сопровождать Трампа на встрече с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать американского президента на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ABC News.
По словам представителя супруги президента США Стефани Гришэм, Меланья также не будет сопровождать Трампа на саммите G7 в Канаде.
Как отмечается, Меланья Трамп не появлялась на публике с 10 мая.
В середине мая первая леди США перенесла небольшую операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Спустя несколько дней она вернулась в Белый дом.
Газета.Ru: последние новости
В Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС Новый мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города WP: оплата отеля для встречи Ким Чен Ына и Трампа поставила США в тупик
Комментарии2  Ещё 317 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии придумали новый способ насолить России73
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25211
«Говноактриса я и без инстаграма»16
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин18
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку89
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение