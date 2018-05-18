Путин получил три срочных звонка из Сербии

Президент Сербии рассказал о трех срочных звонках Путину

Сербия всегда будет помнить и ценить дружбу с Россией и не станет вводить санкции против Москвы. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post сказал сербский лидер Александр Вучич.

По словам Вучича у него с Владимиром Путиным схожились хорошие дружеские отношения и он испытывает к российскому коллеге большое уважение.

«Путин очень умный человек и я точно знаю, что Сербия всегда может положиться на него. Три раза мне срочно нужна была его помощь и все три раза я смог оперативно связаться с ним по телефону», — рассказал президент Сербии.

В чем именно заключались просьбы о помощи, Вучич уточнять не стал.