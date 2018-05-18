Путин получил три срочных звонка из Сербии

Александр Вучич в интервью немецкому изданию подчеркнул, что Сербия никогда не забудет о российской дружбе и не станет поддерживать санкции ЕС против Москвы.
Сербия всегда будет помнить и ценить дружбу с Россией и не станет вводить санкции против Москвы. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post сказал сербский лидер Александр Вучич.
По словам Вучича у него с Владимиром Путиным схожились хорошие дружеские отношения и он испытывает к российскому коллеге большое уважение.
«Путин очень умный человек и я точно знаю, что Сербия всегда может положиться на него. Три раза мне срочно нужна была его помощь и все три раза я смог оперативно связаться с ним по телефону», — рассказал президент Сербии.
В чем именно заключались просьбы о помощи, Вучич уточнять не стал.
«Мы никогда не забудем российскую дружбу, поэтому мы никогда не примем санкции Евросоюза против России», — заключил он.