ВВС США извинились за шутку о звуковой иллюзии

ВВС США признали, что их шутка о звуковой иллюзии была «в плохом вкусе»

Речь идет об аудиозаписи, на которой разные люди слышат два совершенно непохожих слова: laurel (слышится как "лорел") или yanny ("йенни"). Этот феномен вызвала многочисленные споры и быстро стал международным интернет-мемом.

Неудачная попытка пошутить была связана с наступлением талибов* на афганский город Фарах, для отражения которого США направили штурмовики А-10. В своем сообщении в Twitter американские военные написали, что талибы* скорее услышат laurel или yanny, чем BRRRT (подразумевается звук пулеметной стрельбы с борта штурмовика).

Шутка вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей, многие из которых сочли ее циничной. Через некоторое время сообщение было удалено.

"Мы извиняемся за предыдущий твит, касающийся А-10. Эта была шутка в плохом вкусе, и мы проводим внутреннее расследование", — говорится в Twitter ВВС.

Ранее сообщалось о масштабном наступлении талибов* на провинцию Фарах. Во вторник порядка 2 тысяч боевиков "Талибана"* атаковали районы провинции и одноименный административный центр. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли.