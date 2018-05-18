Ким Чен Ын созвал военную комиссию партии

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел первое за последние два года расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором были произведены кадровые перестановки в силовых ведомствах страны, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вместе с тем в его сообщении не говорится конкретно, о каких перестановках идет речь.

В заседании приняли участие командный состав всех видов вооруженных сил и корпусов, руководители силовых ведомств и кадры ЦК ТПК.

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын "осветил главное направление и пути для строительства армии и военной деятельности, включая вопрос о более последовательном установлении системы руководства партии войсками".

Центральная военная комиссия ТПК решает вопросы военного характера в КНДР в промежутках между съездами партии.