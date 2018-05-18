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Сторонники военизированной группы «Сасна црер» встретились с Пашиняном
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Сторонники военизированной группы «Сасна црер» встретились с Пашиняном 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Делегация сторонников военизированной группы «Сасна црер» встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в четверг пресс-секретарь организации сторонников группы Сюзан Симонян заявила порталу Aysor.am.
"Делегация встретилась с премьер-министром, однако мы не раскрываем деталей переговоров по понятным причинам", — заявила она изданию.
В среду вечером несколько десятков сторонников военизированной группы перекрыли в среду вечером один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц и установили там палатки. Днем они разблокировали движение транспорта по улице после призыва премьера страны Никола Пашиняна прекратить акции протеста, однако потребовали взамен встречи с ним.
17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, впоследствии назвавшая себя «Сасна црер», захватила в Ереване здание полиции. В результате погиб один полицейский, еще четверо, а также один член группы получили ранения. Затем были захвачены новые заложники.
Группа нападавших потребовала освобождения своего лидера Жирайра Сефиляна, арестованного за приобретение оружия и приговоренного к 10,5 годам тюремного заключения, а также отставки президента и правительства Армении. Их боевики обвинили в готовности пойти на недопустимые уступки в карабахском вопросе.
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