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Другу парижского террориста предъявили обвинения
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Другу парижского террориста предъявили обвинения 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Thibault Camus/AP
Другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, который 12 мая напал с ножом на прохожих в Париже, предъявили обвинения в принадлежности к террористической группировке, готовившей нападения, сообщает Franceinfo со ссылкой на источники.
«Абдул Хаким А., друг нападавшего, обвинен в «террористическом преступном заговоре», — говорится в твиттере Franceinfo.
Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. Позже полиция заявила, что в результате нападения один человек умер, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Также позднее стало известно, что нападение совершил выходец из Чечни.
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