Другу парижского террориста предъявили обвинения

Franceinfo со ссылкой на источники. Другу выходца из Чечни Хамзата Азимова , который 12 мая напал с ножом на прохожих в Париже, предъявили обвинения в принадлежности к террористической группировке, готовившей нападения, сообщаетсо ссылкой на источники.

«Абдул Хаким А., друг нападавшего, обвинен в «террористическом преступном заговоре», — говорится в твиттере Franceinfo.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. Позже полиция заявила, что в результате нападения один человек умер, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Также позднее стало известно, что нападение совершил выходец из Чечни.