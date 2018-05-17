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Умер историк Ричард Пайпс
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Умер Ричард Пайпс 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Американский историк, профессор русской истории Гарвардского университета Ричард Пайпс скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщила Rzeczpospolita.
Обстоятельства и причины смерти историка, пока неизвестны.
Ричард Пайпс родился в 1923 году в еврейской семье в Польше. В 1968—1973 годах был директором Исследовательского Центра по изучению России при Гарвардском университете. В 1981–1982 годах возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, где занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рейгана. Также был советником американских президентов по вопросам Советского Союза. Является автором книг "Россия при старом режиме" и "Два пути России".
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