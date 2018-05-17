Трамп решил судьбу Ким Чен Ына

Трамп пообещал сделать Ким Чен Ына счастливым

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон сможет договориться с Пхеньяном, северокорейский лидер Ким Чен Ын будет «очень-очень счастлив».

Трамп также сказал, что в отношении КНДР не рассматривается ливийский сценарий. По его заверению, Ким Чен Ын останется у власти, передает РИА «Новости».

В среду Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом.

Накануне южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян якобы отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона. При этом Вашингтон не поверил сообщениям об отмене межкорейского саммита, запросив у Пхеньяна официальное подтверждение.