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Трамп решил судьбу Ким Чен Ына
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Трамп пообещал сделать Ким Чен Ына счастливым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон сможет договориться с Пхеньяном, северокорейский лидер Ким Чен Ын будет «очень-очень счастлив».
Трамп также сказал, что в отношении КНДР не рассматривается ливийский сценарий. По его заверению, Ким Чен Ын останется у власти, передает РИА «Новости».
>> «Оттепель» между Кореями сходит на нет
В среду Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом.
Накануне южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян якобы отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона. При этом Вашингтон не поверил сообщениям об отмене межкорейского саммита, запросив у Пхеньяна официальное подтверждение.
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Комментарии100  Ещё 5 источников 
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