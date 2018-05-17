Важнейшее соглашение Горбачева и Рейгана под угрозой

Новое решение Трампа ставит под угрозу важнейшее соглашение Горбачева и Рейгана

Кремль посетовал на «чрезмерное увлечение» Белого дома разнообразными санкциями. Так там восприняли решение Трампа подготовить еще одни меры наказания для России — за якобы нарушение договора о РСМД. Но в самом договоре есть процедура разрешения подобных споров. Почему же США ими не пользуются?

Президент США Дональд Трамп в четверг поручил госсекретарю Майку Помпео разработать проект санкций за «нарушение договора» о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое якобы допустила Москва . Подготовить ввод таких карательных мер официально потребовал конгресс США в рамках закона о военном бюджете 2018 года.

Теперь вместе с Госдепом над ними будут работать Пентагон минфин , министерство торговли и разведка. На эту аппаратную работу даже выделена круглая сумма — 58 млн долларов.

Один из пунктов закона о военном бюджете обязывает президента подготовить и представить конгрессу план мер в отношении лиц, несущих ответственность за «невыполнение Россией» условий договора РСМД. В круг этих лиц закон рекомендует включить высокопоставленных чиновников российского правительства . Как пишут «Ведомости» , набор мер воздействия традиционный: от запрета на финансовые транзакции до аннулирования виз. За президентом остается право предлагать нововведения.

Угрозы наложить на Россию еще санкции за «нарушение РСМД» громко зазвучали еще в конце прошлого года, когда договор отмечал свое 30-летие. Тогда сообщалось, что санкции направлены на российские компании, разрабатывающие ракетные технологии.

Как известно, Договор о РСМД подписали в 1987 году тогдашние лидеры наших стран Михаил Горбачев Рональд Рейган . Стороны обязались полностью уничтожить свои арсеналы ракет средней (1 — 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. С советской стороны ликвидации подлежали ракеты РСД-10, Р-12, Р-14, ОТР-22, ОТР-23 (под этим обозначением скрывался оперативно-тактический ракетный комплекс 9К714 «Ока»), с американской — «Першинг-1А», «Першинг-2» и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования). К 1991 году ракеты были ликвидированы, до 2001 года шли взаимные инспекции.

Летом 2014 года США обвинили Россию в нарушении соглашения. Тогда через прессу сообщалось об испытании российской крылатой ракеты 9М729 (возможный сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК» или наземный вариант КРБД Х-101) дальностью полета менее 5500 км.

Россия неоднократно выдвигала встречные претензии. По ее мнению, договор нарушает появление в Румынии универсальных комплексов Aegis Ashore, приспособленных для запуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности. В частности, как указывал МИД России , на американской базе ПРО «Девеселу» в Румынии задействованы пусковые установки, способные запускать не только противоракеты, но и ударные «Томагавки». В этом году Пентагон планирует разместить аналогичные установки в Польше , что тоже будет противоречить договору.

Кроме того, в США начаты разработки крылатой ракеты наземного базирования, хотя договор прямо не запрещает исследований в производстве и испытаний запрещенных систем.

Директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин отметил, что взаимные претензии нужно рассматривать на двусторонней основе. Как сказал эксперт газете ВЗГЛЯД : «Договор был двусторонний, а не международный. Официальных обращений, насколько я знаю, с американской стороны не поступало. Наоборот — российская сторона неоднократно обращалась с просьбой пояснить те намеки, которые постоянно делает американская сторона».

Действительно, разрешение споров возможно в рамках процедуры, которая описана в XIII статье документа. В ней говорится о создании специальной контрольной комиссии. По просьбе любой из сторон комиссии встречаются и обсуждают все спорные вопросы.

Козюлин напомнил, что Москва неоднократно перечисляла пункты, по которым США нарушают договор. «До последнего времени Россия не педалировала свои претензии, хотя обоснования вполне понятны. Все это создает довольно тревожную атмосферу, поскольку это один из фундаментальных договоров по контролю за стратегическими вооружениями. Если он будет подорван, то вся система соглашения окажется в зоне риска», — предупредил Козюлин. Он полагает, что повода вводить санкции у американцев нет и Россия неоднократно предлагала США обсудить спорные моменты, но «США предпочитают разговаривать языком санкций, голословными обвинениями».

В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что прописанные в договоре процедуры даже в случае их использования все равно ни к чему не привели бы, потому что «Трамп и США ищут повод максимально оправдать наказание России».

«Не было бы договора о РСМД, обвинили бы в том, что у Путина слишком крепкая фигура или ввели бы санкции за то, что Россия использует вместо «Боингов» другие самолеты. Ищут повод», — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Он не исключает: вслед за экономическим и политическим давлением на Россию США рано или поздно начнут использовать военные рычаги.