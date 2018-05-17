Бальбек: «украинство» Крыма осталось уделом лишь Киева и западных политиков

Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью России , появился на картах Google с двухдневным опозданием.

При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps пока не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Накануне пользователи отмечали, что на " Яндекс . Картах" сооружение появилось сразу, а Google запаздывает.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые проехали по мосту.

С 16 мая по нему запустили движение легковых автомобилей и автобусов. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года — поездов.

"Расчетливый западный менталитет не стал в угоду Украине отворачиваться от объективной реальности. Крымский мост есть — и этот факт будет нанесен не только на Google Maps, но и добавлен в навигационные карты с рекомендованными путями. Кроме того, в извещения мореплавателям будут внесены корректуры, в том числе и курсовые пеленги на Крымский мост. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Керченский пролив для мирового сообщества — это российские воды, а также российские сигналы моряков, российские позывные и, конечно же, подчинение требованиям российских пограничников. Разговоры об украинстве, об "аннексии" — это удел политиков, а моряки и путешественники уже отложили в голове мысль: Crimea — it`s Russia. А значит, в массовом сознании западного обывателя прочно закрепилось понимание, что в Керченском проливе ссылаться на международные организации и украинские законы — бесполезная трата времени. К тому же ничто так не влияет на общественное мнение, как осознание бесполезности еще одной перепалки с Россией по поводу Крымского моста", — считает Руслан Бальбек.

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