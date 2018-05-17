Армен Саргсян: IT-сфера — один из приоритетов экономики Армении

Сфера информационных технологий является одним из приоритетов экономики Армении и имеет большой потенциал развития, заявил президент страны Армен Саргсян

Глава государства в Ереване принял председателя Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чун и генерального секретаря организации Джима Пойзанта, сообщается на его официальном сайте.

На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся организации Всемирного конгресса информационных технологий (World Congress on Information Technologies-WCIT), который пройдет в Ереване в 2019 году.

Ивон Чун в беседе с Саргсяном подчеркнула, что Всемирный альянс информационных технологий и услуг заинтересован в тесном сотрудничестве с правительством Армении.

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