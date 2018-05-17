Сфера информационных технологий является одним из приоритетов экономики Армении и имеет большой потенциал развития, заявил президент страны Армен Саргсян.
Глава государства в Ереване принял председателя Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чун и генерального секретаря организации Джима Пойзанта, сообщается на его официальном сайте.
На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся организации Всемирного конгресса информационных технологий (World Congress on Information Technologies-WCIT), который пройдет в Ереване в 2019 году.
Ивон Чун в беседе с Саргсяном подчеркнула, что Всемирный альянс информационных технологий и услуг заинтересован в тесном сотрудничестве с правительством Армении.
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