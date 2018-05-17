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В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля
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В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AFP 2018
Британия рискует оказаться в изоляции, так как дело Скрипаля быстро забывается, а приближенные к Кремлю люди приобретают все большее влияние, пишет британское издание The Times.
Издание отмечает, что в первых рядах на инаугурации президента России Владимира Путина были такие люди, как актер Стивен Сигал, бывший канцлер Германии Герхард Шредер и другие иностранцы, которые являются сторонниками российского лидера, приводит текст статьи «ИноСМИ».
Times призывает включить всех этих людей в новый санкционный список, потому что «единая позиция по делу Скрипалей ослабевает». Британия добилась заметного дипломатического прорыва, быстро убедив Запад в необходимости коллективной высылки путинских дипломатов, сейчас многие западные страны хотят вновь «открыть дверь» Путину, пишет издание.
«Создается впечатление, что Великобритания в своей решимости занимать принципиальную позицию в отношении дела Скрипаля может оказаться в изоляции», — говорится в тексте статьи.
В частности, указывается на то, что вероятное новое итальянское правительство уже фактически подписало «соглашение о сотрудничестве» с «Единой Россией» и «яростно выступает против возобновления санкций» в отношении Москвы.
Кроме того, Австрия решила не высылать российских дипломатов, выступает против расширения санкций, еще одним другом Кремля называется президент Чехии Милош Земан. Многие страны, пишет Times, в том числе Греция и Кипр, идею придерживаться жесткой позиции «воспринимают без особого „личного“ энтузиазма».
При этом портал отмечает, что убедить в необходимости сохранения жесткой позиции в отношении Путина нужно в первую очередь именно Германию, которая поддерживает проект газопровода «Северный поток — 2».
«Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас пытается ужесточить позицию в отношении Путина, но сталкивается с непреодолимым сопротивлением. Члены немецкого парламента выступают за реабилитацию Путина», — пишет издание. Даже в партии ХСС, отмечает Times, многие получают прибыль от российской торговли, социал-демократы также согласны с линией Шредера.
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию — и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».
Между тем, западные страны из-за отравления Скрипалей выслали более сотни российских дипломатов. Однако на этом меры закончились, тем более, что расследование никакого развития не получило — Британия только все больше запутывается в своих доводах.
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