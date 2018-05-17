На границе Израиля и Сирии сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, предупреждая о возможном обстреле из Сирии и призывая граждан укрыться в бомбоубежищах.

Военные говорят, что выясняют причины активации системы.

"По предварительным данным, сирены сработали на севере Голанских высот", — сообщила армия.

В прошлый раз сигнал тревоги здесь звучал в ночь с 9 на 10 мая из-за ракетного залпа из Сирии. Возложив вину за обстрел на иранские силы, израильтяне разбомбили десятки объектов их военного присутствия в соседней стране.