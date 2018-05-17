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Силовики увеличили количество обстрелов в ДНР
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Силовики увеличили количество обстрелов, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : МВД ДНР
Украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее оперативное командование республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об обстрелах со стороны украинских силовиков населенных пунктов ДНР. По сообщению ведомств, только за прошедшие сутки один мирный житель погиб и один получил ранение.
"Украинское… командование осталось верно своим традициям и в очередной раз, на фоне отказа украинской делегации вести диалог в Минске с республиками и заявлений спецпредставителя Госдепа США Волкера, увеличило количество обстрелов населенных пунктов, продолжая концентрировать свои удары по объектам инфраструктуры", — сказал Басурин.
Волкер ранее заявил, что минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны быть расформированы. В ДНР призвали Волкера обратить внимание на нарушения Киевом минских соглашений. В ЛНР также считают, что такими заявлениями спецпредставитель США пытается отвлечь внимание от невыполнения договоренностей Киевом.
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