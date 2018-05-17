Силовики увеличили количество обстрелов в ДНР

Силовики увеличили количество обстрелов, заявили в ДНР

Украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Ранее оперативное командование республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об обстрелах со стороны украинских силовиков населенных пунктов ДНР. По сообщению ведомств, только за прошедшие сутки один мирный житель погиб и один получил ранение.

"Украинское… командование осталось верно своим традициям и в очередной раз, на фоне отказа украинской делегации вести диалог в Минске с республиками и заявлений спецпредставителя Госдепа США Волкера, увеличило количество обстрелов населенных пунктов, продолжая концентрировать свои удары по объектам инфраструктуры", — сказал Басурин.