Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью

Журналист, призвавший взорвать Крымский мост, не сожалеет о своей статье

Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой он "рекомендовал" властям Украины взорвать Крымский мост.

В интернет-газете Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

После того, как в четверг стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста, Роган выступил в издании с новым материалом.

"Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв", — написал Роган.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа.