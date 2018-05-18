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Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью
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Журналист, призвавший взорвать Крымский мост, не сожалеет о своей статье 

РИА Новости 47 минут назад
Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой он "рекомендовал" властям Украины взорвать Крымский мост.
В интернет-газете Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.
После того, как в четверг стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста, Роган выступил в издании с новым материалом.
"Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв", — написал Роган.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.
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