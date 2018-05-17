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Пашинян встретился с генсеком ОДКБ
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Пашинян и генсек ОДКБ обсудили повышение эффективности взаимодействия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг в Ереване с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым вопросы повышения эффективности взаимодействия в рамках организации, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Пашинян и Хачатуров обсудили ряд вопросов, касающихся повышения эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.
По данным пресс-службы, Хачатуров рассказал премьеру Армении о подготовительных работах к предстоящим заседаниям уставных органов ОДКБ, вопросах повестки и запланированных мероприятиях.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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