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Обзор зарубежных СМИ: Как соблазнить россиянок
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Обзор зарубежных СМИ: Как соблазнить россиянок 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

Аргентинцам преподали урок соблазнения россиянок

Ассоциация футбола Аргентины дала местным фанатам, которые посетят матчи чемпионата мира в России, «спорные советы» по соблазнению русских девушек, сообщает La Nacion. Например, спортивные чиновники советуют мужчинам быть чистыми и оригинальными и не относиться к россиянкам «как к вещам».

Крымский мост унизил Украину

Успешное строительство Россией Крымского моста — «унижение», которое Украина заслужила, заявил со страниц местного «Главреда» волонтер и активист Юрий Касьянов. По его словам, пока президент России в рекордные сроки открывает мосты, его украинский коллега лишь «ленточки перерезает», а само строительство моста в «аннексированном» Крыму стало возможным, потому что «слабаков всегда бьют».

«Отряд из Китая» промаршировал по Владивостоку

Huanqiu Shibao рассказала читателям, кем были китайцы, поучаствовавшие в шествии во Владивостоке, посвященном Дню Победы. Газета сообщает, что 8 мая в окружении русских громко кричали «Ура!» потомки воевавших с фашистами китайских партизан. В 1939-1941 годах советские власти позволили предкам этих людей разместиться в селе Вятское Хабаровского края и воевать оттуда с японцами, а в 1942-м они стали бойцами 88-й особой пехотной бригады Красной армии на Дальнем Востоке.

Министра обороны СССР хотят посадить пожизненно

Генпрокуратура Литвы попросила суд приговорить 93-летнего министра обороны СССР Дмитрия Язова к реальному пожизненному заключению, сообщает местный портал Delfi. Вильнюсский окружной суд рассматривает уголовное дело против Язова, который был министром в 1987-1991 годах. По мнению прокуроров, маршал Советского Союза виновен в преступлениях против человечности при попытке «вернуть» Литву в состав СССР в 1990-м.
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