Обзор зарубежных СМИ: Как соблазнить россиянок 

Аргентинцам преподали урок соблазнения россиянок
Ассоциация футбола Аргентины дала местным фанатам, которые посетят матчи чемпионата мира в России, «спорные советы» по соблазнению русских девушек, сообщает La Nacion. Например, спортивные чиновники советуют мужчинам быть чистыми и оригинальными и не относиться к россиянкам «как к вещам».
Крымский мост унизил Украину
Успешное строительство Россией Крымского моста — «унижение», которое Украина заслужила, заявил со страниц местного «Главреда» волонтер и активист Юрий Касьянов. По его словам, пока президент России в рекордные сроки открывает мосты, его украинский коллега лишь «ленточки перерезает», а само строительство моста в «аннексированном» Крыму стало возможным, потому что «слабаков всегда бьют».
«Отряд из Китая» промаршировал по Владивостоку
Huanqiu Shibao рассказала читателям, кем были китайцы, поучаствовавшие в шествии во Владивостоке, посвященном Дню Победы. Газета сообщает, что 8 мая в окружении русских громко кричали «Ура!» потомки воевавших с фашистами китайских партизан. В 1939-1941 годах советские власти позволили предкам этих людей разместиться в селе Вятское Хабаровского края и воевать оттуда с японцами, а в 1942-м они стали бойцами 88-й особой пехотной бригады Красной армии на Дальнем Востоке.
Министра обороны СССР хотят посадить пожизненно
Генпрокуратура Литвы попросила суд приговорить 93-летнего министра обороны СССР Дмитрия Язова к реальному пожизненному заключению, сообщает местный портал Delfi. Вильнюсский окружной суд рассматривает уголовное дело против Язова, который был министром в 1987-1991 годах. По мнению прокуроров, маршал Советского Союза виновен в преступлениях против человечности при попытке «вернуть» Литву в состав СССР в 1990-м.