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Мексика заявила протест США
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Мексика заявила протест США в связи с высказываниями Трампа о мигрантах 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © AP Photo / Eric Gay
Правительство Мексики в четверг заявило протест США в связи с недавними высказываниями президента Дональда Трампа о мигрантах.
Как сообщает МИД Мексики, нота была вручена госдепартаменту посольством страны в Вашингтоне.
"Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", — говорится в коммюнике мексиканского дипломатического ведомства.
Ранее Трамп назвал некоторых мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, "животными".
По мнению МИД Мексики, данные слова Трампа нарушают права человека в отношении мигрантов и принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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