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В Раде возмутились «разбором украинцев на органы»
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В Раде возмутились «разбором украинцев на органы» 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © Depositphotos / spotmatikphoto
"Обсуждение "разбора украинцев на органы" — это преступление", — заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович журналистам, покинув зал заседания парламента, где шло обсуждение проекта закона о трансплантации.
Политик отметил, что перед Киевом стоит ряд важных проблем, которые необходимо решить, однако вместо этого принимаются законы, направленные на "разбор украинского населения на органы".
"Первый самый важный закон Украины — воюющей страны, страны без экономических проблем, с возрастающим населением, с великолепной жизнью — это трансплантация органов", — сыронизировал он в эфире телеканала NewsOne.
Кроме того, депутат выразил уверенность, что принятие такого закона может привести к новым убийствам в стране.
"Если сейчас в воюющей стране проголосуют за трансплантацию органов, считайте, что сейчас действительно начнется вакханалия: убийства уже будут дальше (происходить. — Прим. ред.). Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня — это преступление настоящее, нешуточное. Я не хочу участвовать в этом и просто возмущен тем, что происходит", — посетовал Рабинович.
В четверг Верховная рада во втором чтении приняла закон о трансплантации органов и других анатомических материалов, который позволяет совершать трансплантацию с разрешения близких донора, если он при жизни не дал письменное согласие.
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