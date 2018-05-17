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Нетаньяху призвал палестинцев «забросить фантазии»
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Нетаньяху призвал палестинцев «забросить фантазии» о разрушении Израиля 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Палестины «забросить фантазии об уничтожении Израиля», комментируя ситуацию с протестами на границе с сектором Газа.
«Палестинцам пора забросить фантазии об уничтожении Израиля, оставить фантазии о том, что Израиль исчезнет — этого не произойдёт», — рассказал Нетаньяху Vice.
14 мая сообщалось, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.
В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.
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