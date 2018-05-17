У британских следователей появились вопросы к Скрипалю

Как отмечается, следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери и посещения зарубежных стран.