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У британских следователей появились вопросы к Скрипалю
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У британских следователей появились вопросы к Скрипалю 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: REUTERS/Hannah McKay
В Великобритании правоохранительные органы допрашивают находящегося в больнице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией, передает Sky News.
Как отмечается, следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери и посещения зарубежных стран.
Ранее сообщалось, что Скрипаль встречался с представителями эстонских спецслужб. Кроме того, он совершил тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.
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