Ещё
Задержанные в Южной Корее граждане КНДР просят убежище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанные в Южной Корее граждане КНДР просят не отправлять их на родину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Kim Won-Jin
Военнослужащие Южной Кореи задержали двух граждан КНДР в южнокорейских территориальных водах, оба северокорейца заявили о своем желании получить убежище.
По данным агентства Рёнхап, которое ссылается на источники в правительственных кругах, небольшая лодка была замечена южнокорейскими военными недалеко от острова Пэннёндо, который расположен рядом с так называемой "северной разграничительной линией" — спорной морской границей между Севером и Югом Кореи.
На судне находились двое граждан КНДР, один из которых — военнослужащий. Оба задержанных изъявили желание не возвращаться в КНДР и получить убежище в Южной Корее.
Агентство отмечает, что данный случай бегства северокорейских граждан из страны стал первым после состоявшегося 27 апреля саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, по итогам которого была заключена Пханмунджомская декларация, в которой стороны заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
РИА Новости: последние новости
Порошенко рассказал, как Украина намерена использовать Крымский мост Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма Демократы потребовали от администрации Трампа помочь им судиться с Россией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко раскрыл планы на Крымский мост144
Украина меняет статус Крыма127
Бортинженер назвал причину авиакатастрофы на Кубе1
Ярош назвал убийц Мамая60
В семье Бородиной случилась трагедия89
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение