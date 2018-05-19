Задержанные в Южной Корее граждане КНДР просят убежище

Задержанные в Южной Корее граждане КНДР просят не отправлять их на родину

Военнослужащие Южной Кореи задержали двух граждан КНДР в южнокорейских территориальных водах, оба северокорейца заявили о своем желании получить убежище.

По данным агентства Рёнхап, которое ссылается на источники в правительственных кругах, небольшая лодка была замечена южнокорейскими военными недалеко от острова Пэннёндо, который расположен рядом с так называемой "северной разграничительной линией" — спорной морской границей между Севером и Югом Кореи

На судне находились двое граждан КНДР, один из которых — военнослужащий. Оба задержанных изъявили желание не возвращаться в КНДР и получить убежище в Южной Корее.

Агентство отмечает, что данный случай бегства северокорейских граждан из страны стал первым после состоявшегося 27 апреля саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, по итогам которого была заключена Пханмунджомская декларация, в которой стороны заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.