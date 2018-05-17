В Литве хотят запретить «пропаганду коммунизма»

17 мая сейм Литвы приступил к обсуждению законопроекта, запрещающего пропаганду коммунизма и любой другой «тоталитарной идеологии» на объектах общественного значения.

В Литве и без этого документа действует закон, запрещающий советскую и нацистскую символику. Однако в стране ещё остались памятники советского периода, считающегося здесь оккупацией, хотя большинство монументов снесено, уничтожено или отправлено в так называемый парк советских скульптур в местечке Грутас под Друскининкаем . Сохранились ещё и памятные доски, названия улиц, напоминающие о советском времени. Нынешний законопроект предлагает заменить или убрать общественные объекты, название или содержание которых «пропагандируют» коммунизм или другую «тоталитарную идеологию».

Эксперты считают, что первой жертвой закона, если сейм его примет, станет памятник в Вильнюсе классику литовской литературы, писателю Пятрасу Цвирке, поддержавшему вступление Литвы в состав СССР. Статую уже хотели убрать, но в её защиту выступил профессор славянских языков и литератур Йельского университета ( США ), известный литовский поэт, переводчик, литературовед и правозащитник Томас Венцлова.

«Памятники и мемориальные доски деятелям культуры должны оставаться на своих местах, несмотря на то, какие ошибки они допустили, или тот факт, что их память в своих нуждах использовали отрицательные политические системы», — сказал он.

Авторы нынешнего законопроекта объясняют его необходимость ностальгией части общества по советскому периоду. Они утверждают, что «та часть общества, которая разочарована демократией в Литве, позитивно оценивает советское время и считает своим важнейшим источником информации российские телеканалы, склонна одобрять политику Кремля».