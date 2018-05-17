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На Украине запретили рекламу человеческих органов
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На Украине запретили рекламировать человеческие органы 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Верховная рада Украины приняла закон о трансплантации органов. Об этом сообщает "112 Украина".
В частности, законом устанавливается, что с 2019 года гражданин страны может согласиться или отказаться от посмертного донорства. Согласие выражается письменным заявлением, отметкой в паспорте или удостоверении водителя и внесением данных в Единую государственную информационную систему трансплантации.
Также волю человека о трансплантации может обнародовать его доверенное лицо или близкие родственники. Закон вводит и презумпцию несогласия: если человек никак не выразил свою волю относительно посмертной трансплантации, то его органы не могут использоваться для пересадки.
Вместе с тем на Украине появится Единая система трансплантации: она будет автоматически подбирать пары донор — реципиент.
Кроме того, закон предусматривает ряд запретов, в частности на рекламу человеческих органов и на пересадку человеку органов животных.
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