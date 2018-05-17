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Пашинян заявил, что мэра Еревана избрали при помощи взяток
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Пашинян заявил, что мэра Еревана избрали при помощи взяток 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Капитал страны
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг журналистам, что мэр Еревана Тарон Маргарян был избран при помощи взяток.
"Я свое мнение по поводу мэра Еревана уже высказывал. Нет никаких сомнений в том, что Тарон Маргарян был избран с помощью избирательных взяток", — сказал Пашинян.
В среду демонстранты, требующие отставки градоначальника, ворвались в здание мэрии и требовали с встречи с ним. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. В частности, они выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья. Позднее у здания мэрии собрались несколько десятков сторонников Маргаряна.
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