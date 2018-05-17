Пашинян предложил списать штрафы за нарушения ПДД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил начальнику полиции и министру юстиции разработать механизмы списания штрафов за нарушения правил дорожного движения и перестать штрафовать за пресечение сплошной линии, передает корреспондент РИА Новости

"Из-за нарушений, зафиксированных радарами и видеокамерами, у водителей накопились огромные штрафы и пени. Я предлагаю начальнику полиции и министру юстиции разработать механизмы, которые позволили бы простить эти долги и временно приостановить использование этих технических средств, если есть такая законодательная возможность", — сказал Пашинян.

По его словам, следует по крайней мере прекратить штрафовать за пресечение сплошных линий.