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Пашинян предложил списать штрафы
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Пашинян предложил списать штрафы за нарушения ПДД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил начальнику полиции и министру юстиции разработать механизмы списания штрафов за нарушения правил дорожного движения и перестать штрафовать за пресечение сплошной линии, передает корреспондент РИА Новости.
"Из-за нарушений, зафиксированных радарами и видеокамерами, у водителей накопились огромные штрафы и пени. Я предлагаю начальнику полиции и министру юстиции разработать механизмы, которые позволили бы простить эти долги и временно приостановить использование этих технических средств, если есть такая законодательная возможность", — сказал Пашинян.
По его словам, следует по крайней мере прекратить штрафовать за пресечение сплошных линий.
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