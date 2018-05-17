Пашинян отказался увольнять чиновников «всех и сразу»

Премьер Армении считает неправильным требовать отставок всех чиновников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг журналистам, что считает неправильным требовать повсеместных отставок чиновников "всех и сразу", к этому вопросу "нужно подходить поэтапно".

"Было бы неверно требовать отставки всех и сразу. Думаю, что к этому вопросу нужно подходить поэтапно", — сказал Пашинян, комментируя требования об отставках различных должностных лиц, в частности, мэра Еревана и генерального прокурора республики.

Говоря об акции протеста сторонников вооруженной группы, захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы, Пашинян заявил, что надо понять, против кого эти акции направлены.

"Я четко выразил позицию о необходимости восстановления общественной солидарности. Считаю неверным подход, согласно которому я могу войти в уголовно-исполнительные учреждения и открыть двери. Существуют соответствующие процедуры", — сказал Пашинян.

Накануне демонстранты, требующие освобождения членов вооруженной группы, перекрыли проспект Аршакуняц, связывающий центр Еревана с южной окраиной города. Они установили на проезжей части палатки. Полиция в происходящее не вмешивается.

В среду демонстранты, требующие отставки градоначальника, ворвались в здание мэрии и требовали с встречи с ним. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. В частности, они выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья. Позднее у здания мэрии собрались несколько десятков сторонников Маргаряна.