ЕС поддержит сделку с Ираном

Ядерную сделку с Ираном необходимо не только сохранить, но и дополнить, и расширить, чтобы включить пути решения ракетной проблемы и вопросы о роли Ирана в регионе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг по прибытии на саммит ЕС — Западные Балканы в Софии. Он также подчеркнул, что в среду за рабочим ужином саммита лидеры ЕС выразили решимость защитить европейские предприятия от новых санкций США по Ирану.
"У нас состоялась насыщенная дискуссия по Ирану. Ядерное соглашение 2015 года — это важный элемент мира и безопасности в регионе, и мы решили его поддерживать, каким бы ни было решение США. Мы пообещали принять политические меры, которые позволят нашим предприятиям остаться в Иране", — сказал он.
"Мы также призываем все стороны к переговорам по более широкому соглашению. Нужно дополнить существующие договоренности соглашением по ядерной программе [Ирана] после 2025 года, соглашениями по баллистическим ракетам и по действиям Ирана в регионе", — сказал он, отметив, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Вчера было выражено полное единство Европы по сохранению этого соглашения и стратегического суверенитета Европы", — сказал Макрон.
По его словам, Еврокомиссия "уже сформулировала пакет технических предложений для защиты европейских компаний". При этом Макрон подчеркнул, что международные корпорации должны самостоятельно принимать решения о работе с Ираном с учетом своих интересов.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять. Президент Ирана заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из СВПД нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.