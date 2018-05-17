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На Синае уничтожили 19 экстремистов
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Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на Синайском полуострове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные Египта в ходе антитеррористической операции "Синай-2018" ликвидировали 19 экстремистов, говорится в заявлении египетских вооруженных сил.
Сообщается, что десять преступников были ликвидированы военными в ходе зачистки ряда районов Синайского полуострова, еще девять экстремистов уничтожили силы МВД Египта, участвующие в военной операции.
Операция египетских ВС "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Уже ликвидированы более 200 террористов, задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.
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