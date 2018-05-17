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Мусульман заставят поселить у себя коммунистов
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Мусульман заставят поселить у себя коммунистов 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Carlos Barria / Reuters
Более миллиона членов Коммунистической партии Китая поселят в домах мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. Об этом сообщает CNN.
Размещение на юге региона в домах уйгуров партийных деятелей — часть кампании по противодействию «силам терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма». Такие визиты будут длиться как минимум одну неделю раз в месяц.
Сообщается, что во время пребывания в доме коммунистов семьи должны будут предоставить им детальную информацию о своей частной жизни и политических взглядах. Они также пройдут курс «политического ликбеза» от представителей правящей партии.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила китайское правительство за нарушение прав жителей СУАР на частную жизнь, пишет издание. «Что может быть более вероломным, чем силой заставить людей поселить у себя тех, кто будет за ними следить?» — прокомментировала решение Пекина Майа Ван (Maya Wang), специалист по Китаю в HRW.
В феврале сообщалось, что около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке.
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