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Канада осудила открытие Крымского моста
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Канада осудила открытие Крымского моста 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Канада осудила строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив, говорится на сайте МИД страны.
"Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации", — подчеркнула глава ведомства Христя Фриланд.
По ее словам, мост способствует "упрочению незаконного владения Россией полуостровом и насильственное отторжение его от остальной Украины".
"Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения этого основополагающего принципа, закрепленного в нормах международного порядка", — заключила министр.
Крымский мост
Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, однако строители завершили работы с опережением графика. Владимир Путин открыл движение по мосту во вторник.
Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце 2019 года.
Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.
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