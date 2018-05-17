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Узбекистан продолжит поддерживать транзит грузов в Афганистан
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Узбекистан продолжит поддерживать транзит грузов в Афганистан 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Афганистане и проекты, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране, сообщает в четверг пресс-служба главы Узбекистана.
Мирзиеев 15-17 мая совершает свой первый официальный визит в США.
По данным пресс-службы, Трамп подчеркнул важную роль Узбекистана в региональных экономических процессах и высоко оценил усилия республики, направленные на расширение торгово-экономических связей с Афганистаном. "Он выразил готовность оказать политическую и консультативную поддержку в реализации Узбекистаном железнодорожных и инфраструктурных проектов в Афганистане", — говорится в сообщении.
"Президент Мирзиеев заверил, что окажет дальнейшую поддержку Северной распределительной сети, вносящей вклад в достижение мира и стабильности в Афганистане", — отметили в пресс-службе.
Оба лидера осудили экстремизм и международный терроризм и выразили стремление к наращиванию сотрудничества в борьбе против общих угроз. "Они выразили приверженность реализации договоренностей, которые укрепят двустороннее взаимодействие и региональную безопасность, и отметили важность укрепления связей в оборонной сфере посредством реализации первого пятилетнего Плана военного сотрудничества", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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