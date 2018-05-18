Ещё
У экс-премьер-министра Малайзии изъяли деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция: более $28 млн наличными изъято у экс-премьера Малайзии 

ТАСС 18 мая 2018
Фото: globallookpress.com
Правоохранительные органы Малайзии подтвердили, что во время недавних обысков в квартирах экс-премьера Наджиба Разака было изъято наличными около 114 млн ринггитов ($28,6 млн). Об этом сообщил в пятницу в Куала-Лумпуре на пресс-конференции начальник управления по расследованию экономических преступлений Амар Сингх, передает агентство BERNAMA.
По его словам, "было конфисковано 72 коробки, после подсчета была установлена точная сумма".
Он также сообщил, что "расследование о хищениях в государственном инвестиционном фонде 1MDB будет продолжено, и власти намерены будут сотрудничать с заинтересованными ведомствами других государств, в том числе США".
Впервые информация о нецелевом использовании средств фонда в размере $4,5 млрд появилась в 2015 году, тогда же на счетах экс-премьера было обнаружено почти $700 млн, которые, как выяснилось, были переведены со счетов 1MDB. Во время следствия он объяснил, что средства были перечислены саудовской королевской семьей на политические нужды возглавляемой им партии. На этом разбирательства в Малайзии были прекращены, материалы засекречены и не были переданы на слушания в парламент, на чем настаивала оппозиция. Новый премьер-министр Махатхир Мохамад, победивший на недавних парламентских выборах, пообещал расследовать хищения в госфонде.
ТАСС: последние новости
Почему Трамп отменил встречу с Кимом Reuters: санкционный комитет ООН одобрил поездку делегации КНДР на саммит в Сингапур CNBC: в бизнес-сообществе ЕС растет недовольство санкциями против России
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина назвала дату большой войны с Россией359
Украинский участник «Евровидения» оскорбил Россию389
Захват заложников: квартирный вопрос довел до убийства25
В Москву идут заморозки5
С-500 поразила цель на беспрецедентной дальности506
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
04:58
Посол РФ отреагировал на видеообращение Юлии Скрипаль
В мире Европа
04:41
«Хватит лгать»: США обвинили РФ в крушении MH17
Происшествия Катастрофы
05:17
Россия готова поддерживать «нормандский формат»
Политика
00:05
86-летняя баба Валя стала звездой Instagram
Интернет Статьи
03:14
Отец Самойловой: «Спела хреново»
Шоу-бизнес
03:26
Украинский участник «Евровидения» оскорбил Россию
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение