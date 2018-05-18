У экс-премьер-министра Малайзии изъяли деньги

Полиция: более $28 млн наличными изъято у экс-премьера Малайзии

Правоохранительные органы Малайзии подтвердили, что во время недавних обысков в квартирах экс-премьера Наджиба Разака было изъято наличными около 114 млн ринггитов ($28,6 млн). Об этом сообщил в пятницу в Куала-Лумпуре на пресс-конференции начальник управления по расследованию экономических преступлений Амар Сингх, передает агентство BERNAMA.

По его словам, "было конфисковано 72 коробки, после подсчета была установлена точная сумма".

Он также сообщил, что "расследование о хищениях в государственном инвестиционном фонде 1MDB будет продолжено, и власти намерены будут сотрудничать с заинтересованными ведомствами других государств, в том числе США ".

Впервые информация о нецелевом использовании средств фонда в размере $4,5 млрд появилась в 2015 году, тогда же на счетах экс-премьера было обнаружено почти $700 млн, которые, как выяснилось, были переведены со счетов 1MDB. Во время следствия он объяснил, что средства были перечислены саудовской королевской семьей на политические нужды возглавляемой им партии. На этом разбирательства в Малайзии были прекращены, материалы засекречены и не были переданы на слушания в парламент, на чем настаивала оппозиция. Новый премьер-министр Махатхир Мохамад, победивший на недавних парламентских выборах, пообещал расследовать хищения в госфонде.