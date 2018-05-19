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Трамп выдвинул адмирала на пост посла в Южной Корее
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Трамп выдвинул адмирала на пост посла в Южной Корее 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп выдвинул адмирала Гарри Гарриса на пост посла в Южной Корее, сообщил в пятницу Белый дом.
В настоящий момент Гаррис возглавляет Тихоокеанское командование США. Белый дом отрекомендовал его как "награжденного наградами, показавшего себя в бою морского офицера с большими знаниями и лидерскими качествами, эксперта в геополитике".
Выдвижение на пост посла происходит на фоне готовящегося саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который запланирован на 12 июня.
Кандидатуру Гарриса предстоит утвердить сенату конгресса.
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