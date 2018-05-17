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США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
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США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Белый дом.
Эти меры затребованы конгрессом в военном бюджете 2018 года.
Помпео должен работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.
Конгресс потребовал от президента представить доклад, в котором должен быть план "мер" против чиновников России, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций (блокирование активов и отзыв виз) и запрет на контакты по бюджетным закупкам США.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неподтвержденных данных по ДРСМД как предлога для кампании с призывом провести ответные меры против России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". По словам Лаврова, у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США" по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
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