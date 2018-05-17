США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Белый дом.

Эти меры затребованы конгрессом в военном бюджете 2018 года.

Помпео должен работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Конгресс потребовал от президента представить доклад, в котором должен быть план "мер" против чиновников России, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций (блокирование активов и отзыв виз) и запрет на контакты по бюджетным закупкам США.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неподтвержденных данных по ДРСМД как предлога для кампании с призывом провести ответные меры против России.