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Офис НАТО в Кишиневе может скоро закрыться
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Офис НАТО в Кишиневе может скоро закрыться 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишиневе в конце этого года.
"Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", — сказал он в интервью "Известиям".
Глава республики заявил, что причиной активности НАТО в Молдавии является желание "как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации". Додон подчеркнул, что не может допустить, чтобы страну использовали в геополитических противостояниях, и напомнил, что большинство граждан против вступления Молдавии в НАТО.
В понедельник Институт общественных политик Молдавии представил результаты соцопроса, согласно которым в случае организации всенародного референдума за вступление страны в НАТО проголосовал бы 21% респондентов (19,4% — в январе 2018), против — 53% (60,8%). При этом 56% опрошенных высказались за сохранение нейтралитета страны (62%), а 18% — за сотрудничество с НАТО (14%).
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
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