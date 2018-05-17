В Ираке казнят россиянина за участие в ИГ

Отмечается, что фамилия осужденного — Хасанов.

По информации издания, за последние несколько месяцев больше 300 человек были приговорены в Ираке к смертной казни. Среди них около 100 иностранцев.

В середине апреля иракский суд приговорил к пожизненному заключению или смертной казни семь иностранок, среди пожизненно осужденных оказались две россиянки — уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова 1992 и 1997 годов рождения.

С августа 2017 года уголовный суд Ирака расследует дела нескольких сотен женщин. Их обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне «Исламского государства», либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.