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В Ираке казнят россиянина
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В Ираке казнят россиянина за участие в ИГ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Суд в Ираке приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет Arab News со ссылкой на источник в суде.
Отмечается, что фамилия осужденного — Хасанов.
По информации издания, за последние несколько месяцев больше 300 человек были приговорены в Ираке к смертной казни. Среди них около 100 иностранцев.
В середине апреля иракский суд приговорил к пожизненному заключению или смертной казни семь иностранок, среди пожизненно осужденных оказались две россиянки — уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова 1992 и 1997 годов рождения.
С августа 2017 года уголовный суд Ирака расследует дела нескольких сотен женщин. Их обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне «Исламского государства», либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.
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