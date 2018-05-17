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Мэй совершит визит в балканские страны
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Мэй совершит визит в балканские страны 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Ben Stansall
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Болгарию и Македонию заверит, что Brexit никак не повлияет на приверженность Соединенного Королевства интересам европейской безопасности, сообщает канцелярия премьера.
"Премьер-министр сегодня во время визита в Македонию — первого визита действующего британского премьера на Западные Балканы почти за двадцать лет — подчеркнет безоговорочную преданность Великобритании сохранению европейской безопасности и поддержанию европейских ценностей", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьера.
Тони Блэр, будучи премьером, посещал Западные Балканы в 1999 году.
Сообщается, что сначала Мэй отправится в Софию на саммит ЕС по Западным Балканам, где подчеркнет желание работать с европейскими партнерами на благо стабильности безопасности и процветания региона. Из болгарской столицы Мэй отправится в Македонию.
"Там она встретится с премьер-министром Зораном Заевым, чтобы обсудить программу реформ, проводимых правительством для усиления демократии, поддержания власти закона, налаживания отношений с соседями, а также обсудить прогресс на переговорах с Грецией по проблеме конституционного названия", — отмечается в сообщении.
Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.
По случаю Всемирного дня борьбы с гомофобией британский премьер встретится с представителями македонского ЛГБТ-сообщества.
"Завершит свой визит премьер выступлением на приеме в парламенте, на котором будут присутствовать политики, официальные лица, военнослужащие и будущие лидеры македонского общества", — сообщают на Даунинг-стрит.
Предваряя свой визит, Мэй напомнила, что в настоящее время Македония и Великобритания отмечают 25-летие дипломатических отношений, и отметила, что отношения эти крепки как никогда.
"В следующем году Великобритания покинет ЕС, но мы не покидаем Европу, и мы продолжим работать с нашими партнерами, защищая нашу коллективную безопасность и отстаивая европейские ценности, которые разделяют так много людей в Македонии и на Западных Балканах", — говорится в заявлении премьера.
10 июля в Лондоне пройдет саммит по Западным Балканам, главными темами которого станет усиление регионального сотрудничества в сфере безопасности, усиление экономической стабильности и политического сотрудничества.
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