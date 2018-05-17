Ещё
Шесть стран ввели санкции против лидеров движения «Хезболлах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть стран ввели санкции против лидеров движения «Хезболлах» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Саудовская Аравия в партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ ввели в среду санкции в отношении высокопоставленных представителей ливанского движения "Хезболлах" и лиц, которые оказывают поддержку организации, сообщает саудовское агентство SPA.
"Эти действия предприняты в партнерстве с США, сопредседателем Центра анализа и подготовки данных о финансировании терроризма (Terrorist Financing Targeting Center, TFTC) и другими странами-участниками центра: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ", — говорится в сообщении агентства.
В санкционный список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет организации. Их собственность и активы будут заморожены, отмечает агентство.
В среду министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением "Хезболлах", и еще одного гражданина Мали — боевика террористической организации "Исламское государство"*. С этого момента все имущество данных лиц на территории США блокируется, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.
"Хезболлах" — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов священниками-шиитами при содействии иранских "Стражей исламской революции". Основной целью деятельности "Хезболлах" было изгнание из Ливана израильских и западных военных сил. Созданные им вооруженные отряды "Исламского сопротивления" широко прибегали к тактике партизанской войны и терактов.
С 1990-х годов "Хезболлах" постепенно трансформируется в политическую организацию, в таком качестве движение действует в современном Ливане. "Хезболлах" признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Израиль, Египет, ряд стран ЕС и Персидского залива.
* Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости: последние новости
Трамп поручил разработать меры в связи с "нарушением" ДРСМД Россией "Яндекс" планирует создать карты объезда пробок от Крымского моста Лавров назвал заявления о погибших "террористах" в Газе кощунственными
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»729
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД89
В Раде рассказали, как мост в Крыму «станет» украинским106
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля592
«Российские дипломаты отказались нам помогать»106
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение