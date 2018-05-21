Мадуро призвал противников к диалогу

Мадуро призвал своих противников к диалогу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро , выигравший в воскресенье выборы главы государства, призвал своих противников к диалогу.

"Я приглашаю кандидатов, которые участвовали в выборах, и их политические команды, к процессу примирения и национального диалога", — заявил Мадуро на встрече со своими сторонниками рядом с дворцом Мирафлорес.

По данным Национального избирательного совета страны, Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

Мадуро заявил также, что иностранные государства должны перестать дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.